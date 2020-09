Calciomercato Milan, nuovo affare col Real | Proposto il difensore!

Dopo aver concluso l’accordo per il prestito di Brahim Diaz, il Milan potrebbe mettere in piedi un nuovo colpo da Madrid: proposto il difensore.

L’asse di mercato fra il Milan ed il Real Madrid è uno dei più caldi nel panorama europeo. I dirigenti rossoneri stanno avendo diversi colloqui con i corrispettivi iberici e potrebbero mettere in piedi nuovi affari. I dialoghi di mercato, infatti, hanno già prodotto il prestito di Brahim Diaz. Lo spagnolo classe ’99 è arrivato a Milano in prestito secco, nessuna opzione sul riscatto è stata inserita in favore dei rossoneri. Dalla Spagna rivelano come il Real abbia offerto un altro giocatore al Milan: valutazioni in corso.

Calciomercato Milan, idea da Madrid | Offerto anche Nacho!

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes.net’, il Real Madrid avrebbe proposto anche Nacho Fernandez al Milan. Il 30enne spagnolo potrebbe essere un profilo capace di aggiungere esperienza e affidabilità alla retroguardia rossonera. Per questo motivo la compagine di Stefano Pioli starebbe valutando la fattibilità dell’operazione che, comunque, al momento appare molto difficile. Il Milan, infatti, è impegnata a concludere il doppio arrivo di Tonali e Bakayoko a centrocampo. La possibilità di arrivare al centrale spagnolo potrebbe essere messa momentaneamente da parte, ma il nome di Nacho potrebbe ritornare caldo per i rossoneri nelle ultime settimane di mercato.

