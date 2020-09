Calciomercato Inter, nuova idea per l’attacco | Un ritorno per Conte!

L’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Lukaku, ma sembrano essersi complicati diverse piste per Marotta: nuova idea per Conte.

La rinnovata intesa fra i nerazzurri e Antonio Conte è passata anche da una linea comune sul mercato. Il tecnico salentino, oltre ad un rinforzo di peso a centrocampo, vuole avere allungare il parco attaccanti in modo da poter far rifiatare Lukaku all’occorrenza. Le piste seguite da Beppe Marotta, fra cui il riacquisto di Andrea Pinamonti, sembrano essersi complicate. Per questo motivo l’Inter potrebbe pensare ad una soluzione interna: le ultime sull’attacco di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta al lavoro | 15 cessioni!

Calciomercato Inter, si complica Pinamonti | Idea Salcedo per l’attacco

Fra i pensieri dei nerazzurri per l’attacco c’era anche Andrea Pinamonti, ma la richiesta del Genoa sembra essere considerata eccessiva. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i liguri vorrebbero 21 milioni di euro per il bomber cresciuto nella Primavera dell’Inter: Beppe Marotta torna a pensare ad Eddie Salcedo. L’attaccante colombiano classe 2001 dopo l’annata in prestito all’Hellas Verona, potrebbe rientrare a Milano per essere messo agli ordini di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi ‘sfida’ Conte | Rischia di saltare tutto!

L’Inter potrebbe decidere di ripiegare su una soluzione low-cost per allungare il reparto offensivo: Salcedo, infatti, sarebbe il quarto attaccante per Conte. Per questo motivo la candidatura del colombiano sembra prendere sempre più forza all’interno della dirigenza nerazzurra. Il classe 2001 ha già mostrato ottime cose con la Primavera nerazzurra e, adesso, potrebbe avere una possibilità anche con la Prima Squadra. La trattativa con l’Hellas Verona per Kumbulla, infatti, sembra essersi arenata e Salcedo, che sarebbe stato coinvolto nell’operazione, rientrerà a Milano.

Il quarto attaccante dell’Inter potrebbe essere una soluzione low-cost: Pinamonti costa troppo ed i nerazzurri valutano l’idea di dare una possibilità ad Eddie Salcedo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, si complica per Suarez | “Questione cittadinanza seria”

Juventus, infortunio Bernardeschi | Il Comunicato ufficiale

Calciomercato Milan, nome a sorpresa | Arriva dalla Juventus!