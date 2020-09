Calciomercato Inter, Vidal in arrivo | La conferma

L’Inter vuole continuare il suo percorso di crescita e si avvicina al colpo per il centrocampo. Accordo ormai a un passo

L’Inter è molto attiva sul calciomercato e vuole chiudere al più presto alcuni colpi importanti per provare a ridurre il gap con la Juventus, che ha chiuso lo scorso campionato di Serie A solo un punto sopra i bianconeri. La conferma di Antonio Conte porta avanti il progetto avviato un anno fa e ora si vuole creare una rosa adatta al suo stile di gioco.

Calciomercato Inter, vicino il colpo Vidal: l’indizio social del giornalista

Dopo il colpo Hakimi, i nerazzurri lavorano per rinforzare il centrocampo e il nome principale è quello di Arturo Vidal. Il calciatore è in uscita dal Barcellona e l’Inter sembrerebbe ormai a un passo dall’acquisto dell’ex Juventus. Anche il giornalista Marco Barzaghi si è sbilanciato sui social con un tweet che fa capire quanto sia vicino il nuovo colpo.

Arturo Vidal è stato con Antonio Conte già in passato e rappresenta forse il centrocampista perfetto per il modo in cui gioca il tecnico nerazzurro.