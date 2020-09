Calciomercato, il difensore si offre | Colpo Juventus!

Il calciomercato bianconero potrebbe decollare nelle prossime ore con l’approdo di un nuovo rinforzo: il difensore si propone alla Juventus

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe piazzare più di un colpo nel calciomercato estivo, per la gioia di Andrea Pirlo. Paratici al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione dell’ex centrocampista e, allo stesso tempo, portare a Torino rinforzi di spessore per l’imminente stagione. In tal senso, spunta un’ipotesi a sorpresa per la retroguardia juventina: il centrale si propone ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa: pista a sorpresa

La Juventus di Andrea Pirlo prende forma. Il neo tecnico bianconero potrebbe ripartire dalla difesa a 3 e, visto l’infortunio di de Ligt e le condizioni precarie di Chiellini, è a caccia di un nuovo centrale di spessore. In tal senso, nelle ultime ore si sarebbe ‘proposto’ Marash Kumbulla.

Il gioiello dell’Hellas Verona, trattato da Inter e Lazio negli ultimi mesi, potrebbe rappresentare l’opzione ideale per la retroguardia della ‘Vecchia Signora’. Con le piste che portano a nerazzurri e biancocelesti che si sono raffreddate, Paratici potrebbe quindi tentare il sorpasso e portare a Torino il classe 2000.

Situazione in divenire, Kumbulla si offre alla Juventus: iniziano le valutazioni della dirigenza bianconera.

