Calciomercato Juventus, proposta di Simeone | La risposta di Pirlo

La Juventus lavora ogni ora per chiudere per il nuovo attaccante, intanto arriva un’offerta a sorpresa. La risposta di Andrea Pirlo

Sono giorni delicati e importanti per la Juventus, che va a caccia del nuovo attaccante per crescere e tornare a competere al meglio nella prossima edizione della Champions League dopo aver fallito il passaggio del turno del Lione agli ottavi di finale nel mese di agosto.

Calciomercato Juventus, offerta Atletico Madrid: Morata per Douglas Costa. La risposta di Pirlo

Tra i tanti nomi discusso, nelle ultime ore è uscito nuovamente quello di Alvaro Morata che potrebbe salutare la Spagna. L’Atletico Madrid infatti avrebbe pensato di offrire il proprio attaccante per arrivare a Douglas Costa. L’ex Juve però non sembrerebbe convincere più di tanto Andrea Pirlo e per questo l’affare potrebbe non andare in porto.

Nell’ultima stagione Alvaro Morata ha realizzato 16 reti in 44 presenze con la maglia dell’Atletico Madrid.

