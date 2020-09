Calciomercato, addio sicuro | Sorpresa in Serie A!

Una cessione ormai definitiva e che sarà ufficialmente annunciata già nelle prossime ore: nuova avventura in Serie A per il calciatore

Sono ore calde per la sessione di calciomercato estivo che sta entrando, giorno dopo giorno, sempre più nel vivo. Diversi i movimenti in Serie A, con il difensore che ha ormai deciso il suo futuro. Un futuro, a sorpresa, ancora nel calcio italiano: cifre e dettagli dell’operazione in chiusura.

Calciomercato, addio Roma: le cifre dell’affare

Una nuova avventura in Serie A, con l’addio al club giallorosso dopo tre stagioni. Federico Fazio è virtualmente un nuovo calciatore del Cagliari. A riportare la notizia con le relative cifre dell’affare il portale spagnolo ‘Todofichajes.c0m’. L’accordo tra il calciatore e la società rossoblù già c’è così come quello tra i club.

Al club di Friedkin andranno 2,5 milioni più 500 mila euro di bonus variabili. Il difensore 33enne, accostato con decisione al Villarreal nelle scorse settimane, nell’ultima stagione con la squadra di Fonseca ha collezionato 23 presenze e 2 reti.

