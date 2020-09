Calciomercato Inter, addio Eriksen | Destinazione a sorpresa

In casa Inter sembrerebbe non decollare il rapporto tra Antonio Conte e Cristian Eriksen: spunta una destinazione a sorpresa per il danese in uscita

Sempre più lontano da Milano il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese non ha mai visto decollare la propria esperienza all’Inter, così si starebbe pensando già all’addio. Spunta una nuova destinazione inaspettata per l’ex Tottenham.

Calciomercato Inter, futuro Eriksen: c’è l’interesse del Fenerbahce

Il calciomercato delle italiane entra nel vivo. In casa Inter si attende a breve l’arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona, che dovrebbe liberarsi a parametro zero. Con l’arrivo del cileno si riduce ulteriormente lo spazio disponibile in rosa per Christian Eriksen. Infatti, il danese non è mai riuscito ad imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte, così l’addio sembrerebbe una soluzione. Le squadre interessate al centrocampista naturalmente non mancherebbero, ma visto il periodo che sta vivendo il calciomercato internazionale, sarà difficile trovare una squadra che sia disposta ad acquistare a titolo definitivo il calciatore, pagando 40 milioni di euro subito.

La soluzione sembrerebbe però arrivare dalla Turchia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, per Eriksen spunterebbe l’interesse del Fenerbahce. La squadra turca proporrebbe il prestito di una stagione del calciatore, con ingaggio da dividere con i nerazzurri e poi il diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Vedremo se sarà questa la destinazione e la soluzioni giusta per il futuro del talento danese, ormai scivolato in basso nelle gerarchie nerazzurre.

