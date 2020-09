Calciomercato Inter, erede di Handanovic | Torna di moda un portiere

L’Inter inizia a pensare al futuro tra i pali, cercando il possibile erede di Handanovic: si continua ad osservare un portiere di caratura internazionale

Calciomercato aperto da una settimana e le squadre si sbrigano per rinforzare le proprie rose, vista la finestra ridotta per i trasferimenti. Nel frattempo in casa Inter si pensa anche al futuro, iniziando le ricerche per l’erede di Samir Handanovic. Si torna ad osservare un portiere internazionale.

Calciomercato Inter, non si molla la pista Ter Stegen: il portiere però spera nel rinnovo con il Barcellona

Inter sempre attenta sul mercato sia per la prossima stagione che in chiave futura. La squadra nerazzurra infatti mentre attende l’arrivo di Arturo Vidal, continua a guardare con interesse nel Barcellona, per un altro ruolo molto importante. Beppe Marotta starebbe infatti continuando ad osservare Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona con contratto in scadenza nel 2022.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, i nerazzurri sembrerebbero aver individuato nel portiere tedesco del club catalano, il possibile erede di Samir Handanovic. Su di lui però ci sarebbe anche l’interesse del Chelsea, pronto a dividersi da Kepa. Oltre a questo però, a complicare la trattativa ci sarebbe anche la volontà dell’estremo difensore, che spererebbe sempre in un rinnovo con la società catalana. Molto difficile dunque al momento l’arrivo di Ter Stegen, ma Inter che continua comunque a monitorare la situazione con interesse.

