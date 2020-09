Calciomercato Inter, sostituto di Lautaro dalla Francia | Sfida al Barcellona

Il calciomercato dell’Inter anticipa la partenza di Lautaro Martinez: l’idea per il sostituto arriva dalla Ligue 1.

Non è da escludere la partenza di Lautaro Martinez, soprattutto dopo che il Barcellona ha deciso di interrompere il proprio rapporto con Luis Suarez. Serve un attaccante in grado di affiancare Lionel Messi e la strada conduce proprio al giocatore nerazzurro. Per evitare di restare senza un centravanti che faccia coppia con Romelu Lukaku, la dirigenza dell’Inter ha deciso di iniziare a muoversi per sondare Memphis Depay.

L’attaccante olandese è stato accostato di recente anche alla Roma, ma la possibilità di giocare la prossima Champions League con l’Inter lo attirerebbe verso Appiano Gentile. Classe ’94, l’olandese è capitano del Lione, squadra nella quale milita dal 2017, e per il trasferimento servirà un’offerta convincente, pur tenendo conto del suo contratto in scadenza nel 2021. Quest’ultimo aspetto potrebbe spingere la società ad accettare anche delle proposte inferiori al reale valore del giocatore, che non sembra essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Lione.

Calciomercato Inter, concorrenza di Barcellona e Roma per Depay

Da vincere, tra l’altro, c’è anche la concorrenza dello stesso Barcellona: la squadra allenata da Ronald Koeman, connazionale di Depay, sta valutando lo stesso profilo dell’Inter per il reparto offensivo, a prescindere dall’arrivo o meno di Lautaro Martinez. Il presidente del Lione ha già confermato che sull’olandese ci sono sia la Roma che i catalani, quindi sarà inevitabilmente corsa a tre: a vincere saranno le necessità e la volontà di portare in Italia, o in Spagna, l’ex Manchester United e PSV Eindovhen.

