Calciomercato Inter, sorpasso dalla Premier | C’è l’offerta!

Il calciomercato nerazzurro è pronto ad entrare nel vivo: offerta in arrivo, il top club di Premier League è pronto a fare sul serio

Ore calde per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter che punta ad almeno un colpo in mediana. Con Vidal sempre più vicino a ritrovare Conte ed a vestire la maglia nerazzurra già nei prossimi giorni, non arrivano buone notizie su un altro fronte. Il top club inglese spinge sull’acceleratore ed è pronto a superare Marotta nella corsa al top player: pronta la super offerta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Vidal in arrivo | La conferma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro in Serie A | L’ex nerazzurro ha deciso!

Calciomercato Inter, Conte verso la beffa: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, uno dei grandi obiettivi estivi dell’Inter di Conte starebbe per sfumare. Il tecnico leccese non ha mai nascosto, così come per Vidal, la sua stima per Tanguy Ndombele. Il forte centrocampista francese, passato dal Lione al Tottenham nell’estate 2019 per 60 milioni, è finito nel mirino del Manchester United.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I ‘Red Devils‘ vogliono rispondere ai grandi colpi del City di Guardiola ed ecco che Ndombele, scaricato da Mourinho, può partire. Nonostante l’apparente incedibilità dichiarata dagli ‘Spurs’, il feeling tra l’ex Lione e lo ‘Special One’ non è mai scoccato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, trattativa in corso | Addio in difesa!

Il club inglese sarebbe tra i pochi a potersi permettere una spesa tanto importante ed ha in mente un’offerta da presentare alla dirigenza del Tottenham già nelle prossime ore: l’Inter, dunque, è vicinissima ad essere superata nella corsa a Ndombele.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, doppia beffa dalla Spagna | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Il Barcellona ha deciso