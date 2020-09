Calciomercato Juventus, due offerte per l’esubero | Addio vicino

La Juventus vuole nuovi colpi in entrata ma prima deve liberarsi dei calciatori in uscita. In arrivo due offerte per un esubero!

È passato ormai un mese dalla pesante eliminazione di Champions League contro il Lione e sono già cambiate tante cose per la Juventus, anche se non è ancora arrivata l’attesa rivoluzione riguardante soprattutto i calciatori che hanno reso al di sotto delle aspettative nell’ultima annata e anche per via dell’età non sono nel progetto di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Milan non si ferma | Maxi offerta in Serie A! I dettagli

È stato ingaggiato il giovane McKennie a centrocampo e rappresenta il secondo colpo dopo Arthur e Kulusevski, che sono stati acquistati nei mesi precedenti. Ora la sensazione è che il mercato delle entrate può essere sbloccato soprattutto da quello delle uscite.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal in arrivo | La conferma

Calciomercato Juventus, Khedira può salutare: su di lui Los Angeles Galaxy e Inter Miami

Blaise Matuidi è stato l’unico calciatore che ha salutato nel mese di agosto e ora si lavora soprattutto per gli addii di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, per il tedesco la situazione potrebbe sbloccarsi a breve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro in Serie A | L’ex nerazzurro ha deciso!

Il portale iberico infatti parla di due offerte arrivate a Khedira: una del Los Angeles Galaxy e una dell’Inter Miami. Ciò potrebbe far aumentare le trattative per liberarsi dai bianconeri e trasferirsi a parametro zero, ma il tedesco vorrebbe comunque ottenere lo stipendio nell’ultimo anno di contratto.

Le parti dunque potrebbero trattare nelle prossime ore per trovare una soluzione per lo svincolo del calciatore.