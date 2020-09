Calciomercato Juventus, trattativa Suarez | Problemi col passaporto

La Juventus continua a puntare forte su Luis Suarez, ma potrebbero essere sorti nuovi problemi: intoppo per il passaporto da comunitario.

I bianconeri hanno fretta di mettere un centravanti a disposizione di Andrea Pirlo, ma potrebbe essere più difficile del previsto. La Juventus sta tenendo vive diverse piste per il prossimo numero ‘9’, anche se quella più battuta al momento rimane quella che porta a Luis Suarez. Con l’attaccante uruguaiano ‘Madama’ ha già un accordo totale, sulla base di 10 milioni di euro a stagione, ma l’affare rischia di arenarsi a causa della questione passaporto: le ultime.

Calciomercato Juventus, accordo con Suarez | Il passaporto ‘congela’ tutto

La Juventus continua a spingere per portare Suarez a Torino, ma arrivano nuovi intoppi. Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, sarebbero sorti nuovi problemi per l’ottenimento del passaporto da comunitario dell’attaccante. In questo momento, infatti, non sarebbe stato ancora fissata la data per l’esame di livello B1 di lingua italiana: il cui superamento è necessario per conseguire la cittadinanza. Senza il passaporto da comunitario la Juventus non potrebbe tesserare Suarez, avendo terminato tutti gli slot per gli extracomunitari.

I bianconeri stanno cercando di capire come fare ad accorciare le tempistiche per ottenere la cittadinanza di Luis Suarez: la procedura, in questi casi, richiede circa un mese. Una tempistica che cozzerebbe con l’urgenza della Juventus di avere un centravanti: il 20 settembre, infatti, i bianconeri giocheranno la prima partita di Serie A contro la Sampdoria. Le difficoltà per arrivare ad un accordo per l’indennizzo fra Barcellona ed il ‘Pistolero’, poi si vanno a sommare ai dettagli burocratici relativi al passaporto.

Potrebbero esserci due ostacoli principali sulla strada che porterebbe Suarez a Torino: l’indennizzo con il Barcellona e le tempistiche relative all’ottenimento del passaporto da comunitario.

