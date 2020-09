Calciomercato Inter, doccia fredda dalla Francia | Il big non si muove!

Arrivano notizie tutt’altro che confortanti per uno dei grandi sogni dell’Inter di Conte: dalla Francia allontanano i nerazzurri

L’Inter di Antonio Conte potrebbe veder sfumare, definitivamente, uno dei grandi obiettivi del calciomercato estivo nerazzurro. Il tecnico leccese ha da tempo comunicato alla dirigenza del club di Zhang le sue esigenze e le lacune della rosa interista, con diversi nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio. In tal senso, il primissimo colpo richiesto da Conte potrebbe sfumare: ecco l’indiscrezione dalla Francia.

Calciomercato, Inter più lontana: si complica il sogno di Conte

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, il colpo Kante per la società nerazzurra sarebbe tutt’altro che scontato. L’autorevole quotidiano francese sostiene come il calciatore si trovi benissimo a Londra, abbia un ottimo rapporto con Lampard e non spingerebbe dunque per la cessione in nerazzurro.

L’unica pista che scalderebbe il cuore di Kante è quella che porta in Spagna, a Madrid, sponda Real dove troverebbe in panchina il connazionale Zidane. Difficile che il forte centrocampista transalpino possa salutare il club di Abramovich durante quest’estate.

Solo le ‘Merengues’ possono stravolgere i piani di Kante, del Chelsea e dell’Inter.

