Calciomercato, il Milan non si ferma | Maxi offerta in Serie A! I dettagli

Il Milan è scatenato sul calciomercato e va a caccia di un altro colpo importante per il presente e il futuro. Pronta l’offerta!

Il Milan è molto attivo sul calciomercato e dopo il colpo Tonali non vuole fermarsi e va a caccia di nuovi talenti. La società rossonera riparte con entusiasmo dopo il grande finale della scorsa stagione e sa che con qualche rinforzo può competere per obiettivi importanti.

Il Milan vuole tornare in Champions League dopo tanti anni e allo stesso tempo fare bene in Europa League, per questo sta costruendo una rosa completa e all’altezza di competere su più fronti.

Calciomercato Milan, mega offerta per Chiesa ma lui vuole la Juve

Ora la società ha messo nel mirino Federico Chiesa, che potrebbe essere un colpo importante sia per il presente che per il futuro. L’esterno italiano è sicuramente un elemento importante della Fiorentina ma i viola potrebbero cederlo in caso di offerta importante.

Il Milan potrebbe provarci mettendo sul piatto ben due giocatori più soldi. L’idea infatti potrebbe essere quella di fare un tentativo inserendo Rafael Leao e Lucas Paqueta in trattativa più l’aggiunta di circa 12 milioni per arrivare a Chiesa.

L’esterno offensivo classe 1997, però, vorrebbe solo la Juventus nel suo futuro e questo potrebbe complicare i piani dei rossoneri.

