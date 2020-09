Calciomercato Milan, tutto sul difensore | È rottura con il suo club

Il Milan punta tutto sul difensore e ha individuato l’obiettivo numero uno da schierare titolare. Il calciatore vede rossonero: rottura con il suo club

Il Milan è una delle squadre italiane più attive sul calciomercato e ha già portato a termine delle trattative importanti in vista della nuova stagione. La compagine rossonera manca da troppi anni in Champions League e vuole ripartire dalla buona base di un anno fa per provare a raggiungere le prime quattro posizioni.

Il gran finale della scorsa stagione non ha portato trofei o traguardi importanti ma ha dato sicuramente fiducia a un ambiente che sembrava vedere il futuro con pessimismo. Si ripartirà dunque da una buona base e si aggiungeranno dei rinforzi mirati per provare a fare bene.

Calciomercato Milan, Milenkovic vede solo rossonero: è quasi rottura con la Fiorentina

La dirigenza del ‘Diavolo’ ha già fatto alzare il livello del centrocampo e l’attacco con gli acquisti di Sandro Tonali e Brahim Diaz, e ora la priorità potrebbe essere quella di sistemare definitivamente la difesa con nuovi calciatori titolari.

L’obiettivo numero uno per il reparto arretrato sembrerebbe essere Nikola Milenkovic. Il giovane difensore pagato dalla Fiorentina 5 milioni tre anni fa ora potrebbe salutare in quanto vorrebbe trasferirsi al Milan, anche se la società sembrerebbe intenzionata a trattenerlo e per questo potrebbe esserci uno scontro e una rottura tra le parti.

Il difensore centrale serbo ha vissuto una grande annata con i viola e ha realizzato 5 reti nelle 41 gare fin qui disputate.

