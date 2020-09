Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Koulibaly | Arriva dalla Ligue 1

Il Napoli è in trattativa con il Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il club partenopeo avrebbe trovato il suo sostituto, proveniente dalla Ligue 1.

E’ di pochi giorni fa la cessione di Allan Marques all’Everton. Il Napoli ha incassato 25 milioni più 3 di bonus dal club inglese e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche il trasferimento di Kalidou Koulibaly in Premier League. L’accordo definitivo con il Manchester City non è ancora trovato, ma tutte le parti in causa hanno interesse nel concludere l’operazione. Intanto, il Napoli sembra aver trovato il sostituto del difensore senegalese.

Napoli, Denayer sostituisce Koulibaly

Secondo quanto riferito dal portale ‘Nieuwsblad.be‘, è Jason Denayer il prescelto per sostituire Koulibaly. Il Napoli sembra la squadra più vicina al difensore del Lione, nel mirino anche dell’Atletico Madrid. Bisogna però capire se l’OL è veramente disposto a privarsi del belga classe ’95, ma visto che la squadra di Rudi Garcia non disputerà le Coppe Europee, avrà bisogno di cedere qualche gioiellino per far quadrare i conti.

Anche Aouar e Dembélé sono vicini all’addio. Il Lione è bottega cara e per Denayer servirà almeno un’offerta da 30 milioni di euro.

