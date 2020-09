Calciomercato, scambio tra Barcellona e Lione | Milan e Roma beffate

Milan e Roma continuano a perseguire i loro obiettivi di mercato, ma a mettere i bastoni tra le ruote c’è il Barcellona: scambio che beffa le italiane

Mentre l’inizio della nuova stagione di Serie A si avvicina, Milan e Roma vedono intromettersi il Barcellona nei loro piani di mercato. I catalani infatti starebbero pensando di mettere in piedi uno scambio che befferebbe entrambe le italiane, soffiando due obiettivi per la prossima stagione.

Calciomercato Milan e Roma, Barcellona guasta feste: idea scambio Umtiti-Depay

Il calciomercato entra nel vivo, vista anche la vicinanza dell’inizio della nuova stagione. Così le squadre di Serie A lavorano sul mercato per rinforzare le loro rose, ma non senza qualche intoppo. Infatti, Milan e Roma sembrerebbero veder sfumare due obiettivi di mercato per colpa del Barcellona. I catalani avrebbero messo nel mirino Memphis Depay, calciatore del Lione che, come confermato dal presidente Aulas, sarebbe nel mirino anche del club capitolino.

Per arrivare al talento olandese, secondo quanto riportato da ‘Sport’, i blaugrana avrebbero intenzione di proporre alla squadra francese uno scambio con Samuel Umtiti, difensore in uscita che piacerebbe al Milan. Qualora andasse in porto l’operazione, le italiane vedrebbero sfumare ben due obiettivi per mano del Barcellona, con il difensore che approderebbe alla corte di Garcia e l’esterno che si trasferirebbe in Spagna.

