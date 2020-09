Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Ormai è quasi certo!

La Juventus e Mattia De Sciglio vicini a dirsi addio: arriva l’ennesimo indizio sull’ex laterale del Milan, lontanissimo dalla permanenza in bianconero

In casa bianconera l’addio di Mattia De Sciglio sembra ormai scontato. Il laterale ex Milan è tra gli indiziati per partire nell’attuale sessione di calciomercato, liberando il posto per un nuovo innesto. In tal senso, arriva l’ennesima conferma della volontà della Juventus di cedere il terzino: De Sciglio, quindi, è sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato, addio ad un passo: indizio De Sciglio

Una voce alimentata ormai da mesi e che salvo clamorose sorprese si concretizzerà già nelle prossime settimane. Il mercato estivo vedrà l’addio di Mattia De Sciglio alla Juventus, con il tecnico bianconero Andrea Pirlo che gli avrebbe già comunicato l’intenzione di puntare su altri profili.

L’ex Milan compirà ad ottobre 28 anni e, secondo quanto riportato dai bookmakers, la quota della sua partenza sarebbe letteralmente crollata. La scelta di Pirlo avrebbe portato la quota dell’addio a 2,10, con la permanenza ferma a 1,60.

Un addio dunque già comunicato al terzino che, in scadenza nel 2022, può accasarsi altrove.

