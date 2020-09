Calciomercato Inter e Juventus, rischio beffa | Vola in Turchia!

Juventus ed Inter incassano la beffa per uno degli obiettivi delle ultime settimane di Paratici e Marotta: il suo futuro sarà in Turchia

Cattive notizie all’orizzonte per il calciomercato di Inter e Juventus. Le due big italiane stanno infatti per incassare una clamorosa beffa per uno dei profili seguiti per lungo tempo da Paratici e Marotta. Ecco dunque che tra i due litigante, a ‘godere’ potrebbe essere il club turco: i dettagli del possibile ‘scippo’ a bianconeri e nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus-Higuain: | C’è la svolta: arriva l’agente

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, maxi offerta per Lautaro | La risposta nerazzurra

Secondo quanto riportato da ‘Futbolista Latino‘ su Twitter il futuro di Emerson Palmieri non sarà in Serie A. Il terzino del Chelsea, sul taccuino da mesi di Inter e Juventus, sarebbe vicino al Basaksehir.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club turco, oltre a Rafael del Manchester United, avrebbe in mente di trovare un accordo per il prestito annuale dell’ex laterale mancino della Roma. Emerson, dunque, sembrerebbe orientato ad approdare nel calcio turco con buona pace di Pirlo e, soprattutto, Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, due offerte per l’esubero | Addio vicino

Il tecnico leccese lo ha già allenato al Chelsea e lo ha richiesto per rinforzare la corsia di sinistra della sua Inter: l’italo-brasiliano, però, è sempre più lontano dai nerazzurri.

Chelsea left-back Emerson to Turkey? Turkish Champion Basaksehir who will play Champions League this season has arranged an agreement with former Manchester Utd right-back Rafael and also wants to sign Chelsea left back Emerson for 1 year on loan #Basaksehir #ChelseaFC #Transfers pic.twitter.com/1uIjD1ASZT

— Futbolista Latino – English Version (@FutbolistaLati1) September 8, 2020