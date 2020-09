Calciomercato Inter, via Godin | L’annuncio dal Sudamerica

Calciomercato Inter, Godin destinato a lasciare Milano? Dal Sudamerica arriva l’annuncio: “Non mancheranno certo le offerte”

Poco più di un anno e Diego Godin potrebbe essere già ai saluti con l’Inter: il centrale uruguaiano ha disputato soltanto 36 partite stagionali e non sembra aver mai convinto al 100% la dirigenza nerazzurra con il suo rendimento. Non a caso, la giovane rivelazione Bastoni ha soppiantato l’ex capitano dell’Atletico Madrid dall’undici titolare, costringendo l’Inter a dover fare anche delle riflessioni sul futuro del proprio reparto difensivo. Ecco, dunque, che l’ipotesi di una partenza da Milano prende sempre più corpo, al punto che persino dal Sudamerica arrivano indizi sul futuro di Diego Godin: “E’ un calciatore di grande esperienza, di grande livello. Leggo che è stato messo sul mercato dall’Inter, ma ad uno come lui non mancheranno certo le offerte”. Parole di Oscar Washington Tabarez, CT della Nazionale uruguaiana, che al media ‘Sport 890’, ha voluto commentare così la situazione del proprio capitano.

