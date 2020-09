Calciomercato Inter, Kante in salita | Conferme dalla Francia

Antonio Conte ha chiesto un innesto specifico per il calciomercato dell’Inter, ma la concorrenza del Real Madrid è accesa.

Nonostante un contratto fino al 2023, il Real Madrid sta provando a convincere N’Golo Kanté a lasciare il Chelsea e raggiungere Zinedine Zidane. Stando a quanto riportato dalla stampa francese, in particolar modo da Le10Sport, però il centrocampista non sarebbe intenzionato a lasciare i Blues, pertanto ogni possibile offerta sta venendo respinta. La priorità di Conte rimane proprio Kanté, ma dinanzi a una concorrenza così agguerrita delle merengues diventa difficile riuscire a soddisfare le richieste del tecnico nerazzurro.

Calciomercato Inter, la trattativa per Kanté è in salita

Nel caso in cui Kanté dovesse cambiare idea prima della fine del campionato, il Real Madrid sarebbe pronto ad attendere, altrimenti Zidane ha già individuato in Eduardo Camavinga la perfetta alternativa sulla quale concentrarsi in quest’estate o eventualmente anche sulla prossima. L’Inter resta ugualmente alla finestra, aspettando novità sia da parte del Chelsea che del giocatore stesso.

