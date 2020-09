Calciomercato Inter, arriva Kolarov | Il comunicato UFFICIALE

L’Inter ha piazzato un altro colpo sulle fasce dopo Achraf Hakimi. Ufficiale infatti l’arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma.

Dopo l’acquisto di Hakimi, l’Inter ha messo a disposizione un altro esterno ad Antonio Conte. E’ infatti ufficiale l’acquisto a titolo definitivo dalla Roma di Aleksandar Kolarov. L’esterno ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Di seguito, il comunicato del club nerazzurro: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma“.

