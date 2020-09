Calciomercato Juventus, alternative Cavani-Morata | Il piano

Novità importanti per quanto riguarda l’arrivo di un bomber di spessore alla Juventus: le ultime su Cavani e Morata

Grandi manovre in corso in casa bianconera, per quanto riguarda il reparto d’attacco. La Juventus è a caccia di almeno un bomber di spessore che rimpiazzi il partente Higuain durante il calciomercato estivo e che si affianchi a Cristiano Ronaldo. In tal senso, sono diversi i nomi nel mirino di Paratici: ecco come potrebbero concretizzarsi le complicatissime pista che portano ad Edinson Cavani, svincolato, ed Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, da Cavani a Morata: lo scenario

Se i nomi di Dzeko e Suarez restano al momento in pole position per rinforzare l’attacco di Pirlo, ‘La Gazzetta dello Sport’ chiarisce quella che è la situazione riguardo ad altri due bomber nella lista dei desideri: Cavani e Morata. Per quanto riguarda l’uruguaiano, difficile colmare la differenza tra la domanda dell’entourage (12 milioni annui) e la proposta bianconera ferma a 6,5.

Difficile dunque che l’ex Napoli, chiusa la parentesi al Psg, possa vestire la maglia della Juventus. Discorso diverso invece per Alvaro Morata che potrebbe tornare in bianconero solo nell’ambito di uno scambio con uno degli esuberi di lusso di Pirlo: Douglas Costa in primis.

Situazione in divenire, in attesa di conoscere il futuro di Dzeko e Suarez rimangono complesse le piste che portano a Cavani e Morata.

