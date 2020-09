Calciomercato Milan, tris di colpi per Maldini | Agenti in sede

Calciomercato Milan, tris di colpi da studiare per Maldini e Massara in vista della prossima stagione: gli agenti sono a Casa Milan per parlarne

Un vero e proprio via vai, quello che si starebbe animando nelle stanze della sede rossonera. Parisi, Antonelli e Riso: questo il tris di intermediari e agenti che, nella giornata di oggi, hanno fatto visita a Casa Milan per incontrare Maldini e Massara. Tema delle discussioni, i tre profili proposti ai rossoneri in vista della prossima stagione. I primi due avrebbero messo sul tavolo i cartellini di Senesi e Mykolenko, due elementi seguiti e graditi anche dal Napoli e da diversi club europei. Con il terzo, invece, si starebbe approfondendo il discorso Sportiello, profilo che piace molto alla duo Maldini-Massara come eventuale secondo di Gigio Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rischio beffa | Assalto dalla Premier!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus-Higuain: | C’è la svolta: arriva l’agente