Calciomercato Roma, è francese il post-Dzeko | Sfida all’Inter

La Roma continua a cercare un attaccante per il proprio calciomercato in entrata: l’ultima idea porta in Inghilterra.

È Olivier Giroud il giocatore che attualmente più interessate alla Roma per sostituire Edin Dzeko. Perché nel caso in cui l’attaccante bosniaco non dovesse partire sarebbe difficile assicurare al centravanti del Chelsea la continuità che richiederebbe. Il destino dell’uno è legato a quello dell’altro, insomma, per i giallorossi che intanto continuano a tenere aperte varie piste. Su Giroud tra l’altro era forte anche l’interesse dell’Inter, che era alla ricerca di un attaccante che potesse affiancare Romelu Lukaku e far rifiatare il belga quando necessario.

Calciomercato Roma, Giroud la nuova idea per sostituire Dzeko

L’eventuale trattativa con il Chelsea, comunque, non sarà facile, ma la stampa francese, con Le10Sport in cima, assicura che le intenzioni e l’interesse della Roma sono ottime. Nessun contatto concreto, ma non è detto che nei prossimi giorni non si possa muovere qualcosa in direzione Londra e che il centravanti ex Arsenal non possa lasciare la Premier League dono 8 anni, per una nuova avventura in Italia.

