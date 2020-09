Calciomercato Inter, Allegri ad un passo | La rivelazione

Calciomercato, Allegri all’Inter? Arriva la clamorosa rivelazione di Giovanni Galeone, ex mentore del livornese, sul futuro del proprio pupillo

Dopo sei anni in bianconero, Massimiliano Allegri continua a restare fuori dal giro delle panchine. L’ex tecnico della Juventus è ancora senza squadra, anche se i flirt non saranno certamente mancati nel corso di questo suo strano anno sabbatico. Anzi, Allegri sarebbe stato anche disponibile ad un ritorno in Serie A, sulle panchine della squadra che per qualche anno gli ha conteso lo Scudetto: quella dell’Inter.

Inter-Allegri, Galeone: “E’ stato ad un passo dai nerazzurri, poi c’è stata la pace con Conte”

“Max ha preso un palo interno con l’Inter, è stato ad un passo dai nerazzurri – rivela Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli – La pace fatta con Conte, poi, ha fatto saltare tutto, anche se aveva rilasciato delle dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate… Eriksen con Allegri? Con Max avrebbe trovato certamente spazio, giocherebbe tutta la vita. Conte, però, sono sicuro che troverà un modo per inserirlo al meglio, a costo di modificare il suo sistema di gioco”. Poi, Galeone ha zoomato sul rapporto tra Allegri e la Juventus: “Credo che Max sia rimasto in ottimi rapporti con la famiglia Agnelli. Non vedo una Juventus fortissima quest’anno, ma aspettiamo. L’esonero di Sarri e la presentazione anticipata di Pirlo come tecnico dell’U23 è stato un bel colpo di scena, qualcosa che non avevo mai visto prima. Se possa subentrare in corsa su qualche panchina? Non credo, non è molto portato per queste cose”.