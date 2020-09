Calciomercato Inter, torna Perisic | Annuncio UFFICIALE

Il Bayern Monaco, tramite un comunicato, ha reso noto che non riscatterà Ivan Perisic dall’Inter. L’esterno croato ha giocato in prestito in Germania la scorsa stagione, dove ha vinto il triplete con i bavaresi.

Lo aveva anticipato Hansi Flick ai microfoni di Abendzeitung, ora c’è anche il comunicato ufficiale: Ivan Perisic torna all’Inter, il Bayern Monaco ha deciso di non riscattarlo. Nell’ultima stagione, l’esterno croato ha vinto il triplete, disputando 35 partite, segnando 8 gol e siglando 10 assist in tutte le competizioni. Di seguito, le dichiarazioni del ds Salihamidzic al sito ufficiale del Bayern: “Ivan si è comportato in modo molto professionale con noi quest’anno, è stato un membro importante e ci ha aiutato a vincere il triplete. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro“.

