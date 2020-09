Calciomercato Inter, nuova offensiva a Lautaro | Il piano del Barcellona

Il Barcellona sembra essere intenzionato a dare l’assalto a Lautaro e per convincere l’Inter una volta per tutte avrebbe un piano

Mentre sembrano calmarsi le acque a Barcellona, dopo lo tsunami Messi, i dirigenti catalani tornano a pensare al mercato in entrata. Anche con Ronald Koeman in panchina gli occhi del Barcellona sono fissi in casa Inter: l’obiettivo è sempre Lautaro Martinez. L’argentino rimane il profilo più gradito dai blaugrana per l’attacco. Il problema maggiore per i catalani sarà riuscire a soddisfare le richieste dei nerazzurri, ma dalla Spagna rivelano che la dirigenza del Barcellona avrebbe un piano preciso.

Calciomercato Inter, Barcellona su Lautaro | Pronti a sacrificare Griezmann!

Secondo quanto rivelato da ‘DonBalon’, il Barcellona starebbe per tornare alla carica con l’Inter per Lautaro Martinez. I catalani sono consapevoli della richiesta da 80 milioni di euro dei nerazzurri e avrebbero un piano per mettere da parte il tesoretto necessario. I blaugrana sarebbero pronti a cedere Antoine Griezmann al Manchester United, che avrebbe già proposto un contratto monstre all’attaccante francese. Gli inglesi, infatti, avrebbero offerto un ingaggio da 16 milioni di euro a stagione a ‘Le Petit Diable’.

La cessione di Griezmann, consentirebbe al Barcellona di ricavare un introito sufficiente per offrire 80 milioni di euro all’Inter e allo stesso tempo per garantire l’ingaggio richiesto da Lautaro. I nerazzurri potrebbero dover trovare un nuovo partner di Lukaku a poco tempo dall’inizio della Serie A. Un rischio che la dirigenza meneghina deve iniziare a considerare, perché il Barcellona sembra essere più convinto che mai sull’attaccante argentino.

