Calciomercato Inter, svolta Lautaro | C’è l’accordo! I dettagli

Il calciomercato dell’Inter vedrà nelle prossime settimane la fine della telenovela legata a Lautaro Martinez: accordo raggiunto

In casa nerazzurra si lavora senza sosta per consegnare il prima possibile la rosa definitiva ad Antonio Conte. Mancano pochi giorni all’inizio della Serie A e, con il calciomercato estivo in corso, l’Inter avrebbe ormai deciso quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez. Accordo già trovato: il destino del ‘Toro’ è deciso.

Calciomercato Inter-Lautaro, futuro deciso: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, il futuro di Lautaro Martinez sarebbe ormai stato deciso. L’attaccante argentino, corteggiato a lungo dal Barcellona, continuerà a vestire la maglia nerazzurra. La dirigenza dell’Inter e l’entourage del calciatore avrebbe già trovato un pre-accordo per il rinnovo contrattuale attualmente in scadenza nel 2023.

Al termine dell’attuale sessione di mercato, Marotta ed Ausilio faranno firmare a Lautaro un nuovo contratto, con adeguamento verso l’alto dello stipendio, fino al 30 giugno 2025. Barcellona in primis ma anche Real Madrid dovranno quindi farsi da parte.

Il destino di Lautaro sarà ancora sotto l’ombra della Madonnina, agli ordini di Antonio Conte.

