Calciomercato Inter, Vecino ‘porta’ il vice Lukaku | I dettagli

E’ destinata a concludersi in queste settimane l’avventura di Vecino all’Inter. Sirene dalla Premier per l’uruguaiano e possibile affare che darebbe a Conte il desiderato vice Lukaku

Matias Vecino non rientra nei piani di Antonio Conte e per questo l’Inter e il suo agente Alessandro Lucci, che ha appena portato a termine il passaggio in nerazzurro dell’altro suo assistito Kolarov, sono alla ricerca di una nuova destinazione. Occhio alla Liga, in particolare al Valencia col quale il procuratore vanta eccellenti rapporti, ma anche alla Premier dove da tempo l’ex Fiorentina vanta diversi estimatori. Nel gennaio scorso, quando il classe ’91 è già stato a un passo dall’addio, vennero fatti i nomi di alcune squadre del massimo campionato inglese, compreso quello del Leicester di Brendan Rodgers.

Calciomercato Inter, rispunta Slimani: dal Leicester nell’affare Vecino

Le ‘Foxes’ potrebbero tornare alla carica visto che per l’Europa League hanno senz’altro bisogno di inserire in squadra qualche elemento di esperienza a livello internazionale. Vecino, il cui rientro post operazione al menisco è previsto ad ottobre, può fare al caso della formazione che nella stagione 2015/2016, sotto la guida del ‘nostro’ Claudio Ranieri, compì un’impresa leggendaria vincendo la Premier. Valutato dai nerazzurri sui 14-15 milioni di euro, per Vecino il Leicester potrebbe mettere sul piatto non più di 8 milioni di euro, aggiungendo magari all’offerta cash il cartellino di Islam Slimani. Il bomber algerino, l’anno scorso in prestito con diritto al Monaco (9 gol e 7 assist) è stato in orbita Inter nell’ultimo calciomercato ‘di riparazione’, in lizza per il ruolo di vice Lukaku.

Considerate le difficoltà per arrivare ai soliti noti Dzeko e Giroud, Antonio Conte potrebbe acconsentire all’arrivo del classe ’88, assistito neanche a farlo apposta dal fidato Pastorello e che ha una valutazione intorno ai 6 milioni di euro.

