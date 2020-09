Calciomercato Juventus, ‘beffa’ da Barcellona | I dettagli

In casa Juventus si lavora per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione: ma l’obiettivo potrebbe essere soffiato dal Barcellona

La nuova stagione è ormai alle porte e le società di Serie A tentano di mettere a segno colpi di mercato fondamentali. In casa Juventus si continua ad osservare un obiettivo per la fascia, ma a rovinare i piani bianconeri potrebbe essere il Barcellona. Rischio beffa dai catalani.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, vuole tornare in Italia | Si offre alla Juventus!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, alternative Cavani-Morata | Il piano

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Ormai è quasi certo!

Calciomercato Juventus, il Barcellona punta Bellerin: possibile beffa dai catalani

La Juventus continua a lavorare per il passaggio di Luis Suarez in bianconero dal Barcellona. Il bomber uruguaiano sta studiando per ottenere il passaporto italiano e chiudere le pratiche per sbarcare in Serie A. Ma proprio dai catalani potrebbe arrivare la beffa sul mercato per un altro obiettivo della società juventina. Infatti, la Juventus ha da tempo messo nel mirino Hector Bellerin, terzino dell’Arsenal che piace a molti club europei. Tra questi ci sarebbe proprio il Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, i blaugrana vorrebbero rinforzare la propria fascia destra proprio con il terzino spagnolo, ma molto dipenderebbe dal futuro di Nelson Semedo. Infatti, qualora il portoghese dovesse trovare squadra in Premier League, i catalani avanzerebbero l’offensiva per Bellerin. Questo potrebbe complicare i piani della Juventus, che avrebbe una concorrente molto forte per il terzino dei ‘gunners’. Nulla però è da dare per scontato, con i bianconeri che proveranno a giocare le proprie carte per assicurarsi il talento spagnolo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, rischio beffa | Vola in Turchia!