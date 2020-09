Calciomercato, vuole tornare in Italia | Si offre alla Juventus!

Torna a riaccendersi in casa Juventus la pista che porta ad un ex rossonero. Il giocatore si offre nuovamente ai bianconeri: i dettagli

Ore calde in casa Juventus per quanto riguarda le operazioni che, nel calciomercato estivo, cambieranno parte della rosa a disposizione di mister Pirlo. In tal senso, un ex milanista si sarebbe fatto avanti offrendosi al club campione d’Italia: valutazioni in corso, il giocatore spinge per tornare in Serie A. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, ritorno in Serie A: chance Juventus

La voglia di tornare è tanta e, dopo l’accostamento nelle scorse sessioni di mercato, quella attuale potrebbe essere l’occasione giusta per approdare in Serie A. Stephan El Shaarawy si sarebbe riofferto alla Juventus, considerando ormai conclusa la sua esperienza in Cina allo Shanghai Shenhua.

L’ex esterno del Milan vuole tornare in Italia per giocare con continuità e riavere visibilità agli occhi del Ct azzurro Mancini, in vista degli Europei a fine stagione. In attesa dell’ufficialità della cessione di Higuain, la Juventus riflette sull’opportunità di regalare a Pirlo il ‘Faraone’.

Il futuro del classe 1992 può essere nuovamente in Italia: El Shaarawy vuole la Juventus.

