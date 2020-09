Calciomercato Juventus, colpo a rischio | Resta al Barcellona

Calciomercato Juventus, a rischio il colpo grosso da Barcellona: secondo il quotidiano ‘Mirror’, avrebbe deciso di restare al Barcellona

Accostato in passato anche alla Juventus, il futuro di Antoine Griezmann sembra destinato ad essere ancora legato a quello del Barcellona. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid veniva riportato come uno dei principali partenti dopo la purga di Koeman, e invece dall’Inghilterra arriverebbero interessanti nuove circa il futuro del francese. Stando a quanto rivelato dal quotidiano ‘The Mirror’, Griezmann starebbe continuando a declinare le proposte di Manchester United, Arsenal e Liverpool, convinto come sarebbe della propria permanenza in blaugrana. Infatti, racconta il media britannico, ambienti vicini al calciatore confermerebbero la sua volontà di restare in Catalogna e la ben disposizione del club nel trattenerlo ancora un altro anno. Intanto, la Juventus resta alla finestra: il vero obiettivo dei bianconeri si chiama Luis Suarez.