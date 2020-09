Calciomercato, rompe con l’Inter: vuole la Juve | Scambio shock

Juventus ed Inter potrebbero essere protagoniste di una clamorosa operazione di mercato: ecco la proposta del club campione d’Italia

Sono ore calde per il calciomercato estivo che, in attesa dell’inizio della nuova stagione, entra nel vivo. Grandi protagoniste Inter e Juventus con la società meneghina che, visti i rapporti ormai incrinati, potrebbe decidere di cedere il big. Scenario clamoroso con la Juventus: ecco il possibile super scambio tra nerazzurri e bianconeri.

Calciomercato, rottura Brozovic-Inter: il piano della Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, le strade di Marcelo Brozovic e dell’Inter sarebbero destinate a separarsi. Il rapporto tra il croato e il club di Zhang parrebbe compromesso, con il centrocampista che sarebbe spingendo per approdare al fianco di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Un’ipotesi che potrebbe prendere corpo attraverso un clamoroso scambio, proposto dalla dirigenza bianconera, e che prevederebbe l’inserimento nella trattativa di Douglas Costa. Il brasiliano è fuori dal progetto di Pirlo e, in uno scambio alla pari (42 milioni) potrebbe finire alla corte di Conte.

Proprio il tecnico leccese avrebbe dato il via libera all’addio di Brozovic: Conte non molla, in mediana vuole a tutti i costi il francese Kante.

