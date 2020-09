Calciomercato Juventus, assalto Roma | Bianconeri in allerta

La Juventus continua a cercare un attaccante e tiene nel mirino un altro obiettivo oltre a Luis Suarez: il ritorno della Roma preoccupa

Juventus che prova a chiudere l’affare Luis Suarez, ma senza mollare i restanti obiettivi in attacco. Ad inserirsi per un bomber in lista è la Roma, il cui assalto preoccupa la società bianconera.

Calciomercato Juventus, obiettivo Kean: la Roma torna a farsi sotto

La priorità nel calciomercato della Juventus sembrerebbe essere rinforzare l’attacco. Luis Suarez continua ad essere molto vicino ai bianconeri, con le pratiche per l’ottenimento del passaporto italiano già avviate. Ma i bianconeri non perdono di vista nemmeno gli altri obiettivi offensivi, come Moise Kean. L’attaccante ex Juventus ed ora all’Everton, dopo un anno non molto positivo in Premier League sarebbe tornato nei pensieri dei bianconeri e non solo.

Infatti il giovane attaccante italiano sarebbe finito anche nella lista dei desideri della Roma, che in questi ultimi giorni sembrerebbe essere pronta ad un nuovo assalto. Il ritorno dei giallorossi naturalmente spaventerebbe la Juventus, complicando i piani di mercato bianconeri. Vedremo se il club capitolino avrà la meglio per il bomber dei ‘toffees’ o il ritorno a Torino sarà la meta scelta dal giocatore.

