Calciomercato Juventus, nuovi contatti | Super scambio in Spagna!

Non si ferma la corsa della Juventus per arrivare ad un bomber di assoluto valore per rinforzare l’attacco di Pirlo: scambio con il top club spagnolo!

Non si ferma il lavoro della Juventus. Con l’ormai certo addio di Gonzalo Higuain, il club bianconero è sempre alla ricerca di un valido goleador pronto così a sbarcare a Torino nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, scambio Morata-Douglas Costa

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” potrebbe nascere una trattativa lampo con l’Atletico Madrid con un’idea di scambio davvero suggestiva. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe nuovamente Alvaro Morata con la moglie Alice vogliosa di tornare in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni nella serata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti tra intermediari per capire se ci siano o meno possibilità per la fattibilità dell’affare.

Già da diverso tempo “El Cholo” Simeone potrebbe imbastire una trattativa con la Juventus per arrivare all’esterno brasiliano Douglas Costa, pronto subito a dire addio. E così l’idea di scambio tra bianconeri e “colchoneros” potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte. La velocità e la tecnica del talento sudamericano rappresenterebbero la ciliegina sulla torta per la compagine spagnola.

Un possibile scambio di mercato davvero suggestivo tra Juventus e Atletico: i prossimi giorni saranno davvero decisivi.

