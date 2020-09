Calciomercato Milan, colpo in difesa | Ecco come arriva

Milan alla ricerca di un difensore per la prossima stagione: occhi in Serie A per il rinforzo, può arrivare con uno scambio inaspettato

Il nuovo rinforzo del Milan sarà quasi certamente un difensore. La squadra di Pioli infatti sta cercando un centrale da inserire nella retroguardia per la prossima stagione. Il mirino rossonero si sarebbe così fermato in Serie A. Possibile trattativa con formula a sorpresa.

Calciomercato Milan, colpo Tatarusanu: possibile acconto per arrivare a Chiriches

Il Milan, dopo aver detto addio a Pepe Reina, trasferitosi alla Lazio, mette a segno un nuovo colpo a sorpresa tra i pali. Infatti i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Lione per l’arrivo a titolo definitivo di Ciprian Tatarusanu. Il portiere ex Fiorentina effettuerà le visite mediche nei prossimi giorni e poi si legherà al Milan per i prossimi tre anni. Anche se, i rossoneri potrebbero avere piani diversi.

Infatti il portiere romeno, potrebbe essere utilizzato per arrivare al rinforzo in difesa. Il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su Vlad Chiriches, difensore centrale del Sassuolo. Così l’estremo difensore appena arrivato potrebbe essere la carta da girare ai neroverdi come acconto per il connazionale in difesa. A favorire la trattativa potrebbe essere Pietro Chiodi, agente di entrambi i calciatori romeni.

