Calciomercato, UFFICIALE | Tonali è del Milan!

Il Milan ha da poco ufficializzato l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia: completato definitivamente il sorpasso all’Inter, ecco l’annuncio

Un comunicato che i tanti tifosi rossoneri attendevano da giorni e che è arrivato in questi minuti. Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Milan. Il talentuoso centrocampista, ormai ex Brescia, ha sostenuto in giornata le visite mediche per il club di via Aldo Rossi. Pochi minuti fa la firma sul contratto, a casa Milan, che lega ufficialmente il giocatore classe 2000 fino al 30 giugno 2025 con il ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, Tonali è rossonero: cifre e dettagli

Come anticipato, Sandro Tonali è ufficialmente un calciatore rossonero. Una trattativa chiusa in breve tempo, con il mediano che arriva dal Brescia di Cellino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8”.



