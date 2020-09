Calciomercato, super colpo | Il club di A ‘sgambetta’ la Juventus

Non sopraggiungono buone notizie per uno degli obiettivi bianconeri per l’estate: il club di Serie A prova a sorpassare la Juventus

In casa Juventus è tempo di pensare alla prossima stagione, con il calciomercato estivo che sta per portare non poche novità alla rosa allenata da Andrea Pirlo. In tal senso, in entrata potrebbe sfumare uno dei nomi accostati con maggiore insistenza negli ultimi giorni: il club di Serie A è pronto a fare sul serio e studia l’accelerata per superare i bianconeri.

Calciomercato, la Roma fa sul serio: Paratici a rischio beffa

In casa Roma è tempo di scelte. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il neo proprietario giallorosso Friedkin avrebbe in mente un colpo da sogno per ‘presentarsi’ ai suoi nuovi tifosi. Con Kalinic tornato all’Atletico e Dzeko che rimane in uscita, il nome caldo potrebbe essere quello di Alvaro Morata.

La punta spagnola vuole lasciare l’Atletico e tornare in Serie A con la sua famiglia: nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza alla Juventus di Pirlo. La pista bianconera pare però fredda, ecco quindi che la dirigenza romanista starebbe pensando di affidare all’ex Real Madrid le chiavi dell’attacco giallorosso.

Un 9 di spessore che erediti il ruolo di Dzeko: Morata al centro del nuovo corso giallorosso, la Juventus rischia di veder sfumare definitivamente il ritorno dello spagnolo.

