Serie A, diritti Tv | Dal Pino rivela: “Abbiamo bisogno di stabilità”

Al termine dell’assemblea di Lega Seria A, il presidente Dal Pino ha dichiarato: “I nostri debiti sono cresciuti, serve stabilità”

Nella conferenza stampa successiva all’assemblea di Lega, in cui si è deliberato riguardo alla media company e all’ingresso di fondi nelle società in cui andranno a confluire i diritti televisivi della Serie A, ha parlato Paolo Dal Pino. Il presidente della Lega ha dichiarato: “Abbiamo deliberato all’unanimità, adesso ci sono tutti i passi successivi da svolgere. Abbiamo deciso di elaborare la costituzione della media company in partnership con i private equity”.

Serie A, diritti tv | La conferenza di Dal Pino

Il presidente Dal Pino, poi, ha aggiunto: “Abbiamo limitato l’analisi solamente a coloro che hanno lavorato seriamente ad una progettualità, cioè le due cordate di fondi che conoscete, con loro andremo ad approfondire le tempistiche. Ci siamo ripromessi di prendere in mano il nostro destino e quindi la nostra produzione di contenuti. Per farlo bisogna essere consapevoli che abbiamo di fronte un mercato in cui la tecnologia ha cambiato tutto, in cui la fruizione dei contenuti è molto diversa. La Lega di Serie A dieci anni fa era seconda in Europa ed ora siamo di poco davanti alla Ligue 1, i nostri debiti sono cresciuti. Abbiamo bisogno di stabilità finanziaria”.

