Calciomercato Inter, Lautaro in bilico | Possibile blitz a Barcellona

Si torna a parlare con insistenza del futuro di Lautaro Martinez, non sono da escludere sorprese riguardo la sua permanenza all’Inter

Sono passate quasi tre settimane dalla fine della stagione dell’Inter ei nerazzurri hanno già apportato diverse modifiche per continuare il percorso di crescita anche nella prossima stagione. Sono stati fatti dei passi da gigante dall’estate 2019 ad oggi ma non è ancora arrivato un titolo in bacheca.

Il trofeo manca da circa 10 anni e per questo si vuole sfruttare la buona base presente e rinforzarla con qualche ritocco. L’obiettivo è garantire ancor più competitività sia nella prossima Serie A che nell’edizione di Champions League , dove si vuole provare almeno a raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, possibile incontro dell’entourage di Lautaro con il Barcellona

Oltre al mercato delle entrate, però, l’Inter si guarda anche in casa propria per analizzare le possibili uscite. Dopo mesi di discussioni e una lunga pausa, in questi giorni si è tornato a parlare del futuro di Lautaro Martinez in quanto potrebbe esserci un nuovo assalto del Barcellona.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage del ‘Toro’ giungerà a Milano nelle prossime ore per discutere con Piero Ausilio , ma spunta anche l’ipotesi di un viaggio a Barcellona per capire la fattibilità di un’eventuale operazione con i catalani , che sarebbe disposto a inserire anche Junior Firpo nella trattativa.

In ogni caso, l’operazione potrebbe entrare nel vivo solo nel finale di questa sessione di calciomercato, quindi verso la fine di settembre o l’inizio di ottobre.

