Calciomercato Juventus, nuovo assalto ad Alaba | Offerta e controfferta

Continuano i contatti della Juventus con il Bayern Monaco per arrivare a David Alaba, in scadenza di contratto nel 2021. La proposta dei bianconeri con la risposta dei bavaresi

David Alaba potrebbe liberarsi a parametro zero dal Bayern Monaco. In scadenza di contratto nel giugno 2021, il giocatore austriaco non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto con il club bavarese. E così la Juventus, ormai da tempo, starebbe ancora sulle tracce del giocatore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Allegri ad un passo | La rivelazione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, torna Perisic | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, offerta per Alaba: le proposta

Nelle ultime ore avrebbe preso piede la possibile trattativa sulla base di 32 milioni complessivi più il cartellino di De Sciglio, valutato intorno ai 12 milioni. Il Bayern Monaco avrebbe rifiutato la prima proposta chiedendo come contropartita tecnica il difensore turco Merih Demiral.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nei prossimi mesi potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda il futuro di Alaba, voglioso di una nuova avventura entusiasmante della sua carriera ricca di successi. La Juventus non mollerà la presa e proverà sempre l’assalto definitivo.

Sul fronte calciomercato il club bianconero è sempre molto attivo per arrivare ad innesti di assoluto valore da regalare al neo-tecnico Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto Roma | Bianconeri in allerta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a rischio | Resta al Barcellona