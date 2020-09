Calciomercato Juventus, ultimatum al big | Proposto per Dybala!

Continua in maniera costante il lavoro della Juventus sul calciomercato e intanto spunta una proposta per Dybala: la risposta dei bianconeri

Sono ore calde e importanti per la Juventus, che lavora per provare a raggiungere traguardi importanti nella prossima annata per cancellare definitivamente i passi falsi commessi nell’ultima stagione. I bianconeri, infatti, hanno ottenuto solo un titolo perdendo gli altri tre a disposizione. Due ko in finale e uno agli ottavi contro una squadra che sulla carta era inferiore.

Per questo motivo è stato esonerato il tecnico Maurizio Sarri che quindi ha lasciato la Juventus dopo solo un anno in panchina. Al suo posto c’è Andrea Pirlo ma è comunque un debuttante in questa veste e per tale ragione si deve provare a garantire la miglior rosa possibile a disposizione del nuovo tecnico.

Calciomercato Juventus, Hazard in uscita: c’è la proposta per Dybala

La società lavora sulle entrate ma deve anche tenere d’occhio le possibili uscite di alcuni fuoriclasse. Paulo Dybala infatti è stato blindato anche dal tecnico Andrea Pirlo ma non sono da escludere possibili colpi di scena inerenti ad eventuali offerte in arrivo dalle big di tutta Europa.

Secondo ‘Diario Gol’, infatti, nel Real Madrid potrebbe salutare Eden Hazard nella prossima estate se dovesse confermare il suo rendimento al di sotto delle aspettative. L’esterno offensivo sarebbe anche stato proposto ai bianconeri per strappare Paulo Dybala dalla ‘Vecchia Signora’ ma la risposta dei bianconeri sarebbe stata negativa.

La ‘Joya’ rappresenta un punto fermo dell’attacco ed è difficile che vada via già nelle prossime settimane.

