Calciomercato Juventus e Inter, occasione da Madrid | Rottura con il club

Dalla Spagna rivelano come il Real Madrid stia spingendo verso la cessione una delle sue stelle: Juventus ed Inter allertate

Il mercato di Juventus ed Inter sta procedendo in maniera piuttosto similare. Entrambe hanno già fatto movimenti importanti, portando in Italia giocatori come Arthur e Hakimi, ma adesso sono bloccate dal mercato in uscita. I bianconeri sono alle prese con la buonuscita di Higuain e, poi, dovranno riuscire a piazzare gli esuberi. I nerazzurri stanno lavorando per mettere a bilancio delle cessioni importanti, in modo da poter continuare con le operazioni in entrata. Intanto, da Madrid potrebbe essere sorta un’occasione e le due società italiane devono essere rapide se vogliono coglierla.

Calciomercato Juventus e Inter, occhi su Isco | Rottura con il Real!

Mentre Juventus ed Inter sono impegnate con le cessioni, in Spagna potrebbe essere sorta un’occasione di mercato. Come rivelato da ‘DiarioGol’, il Real Madrid avrebbe rotto in maniera definitiva con Isco. La crepa si è creata a causa delle volontà divergenti: il club iberico vorrebbe la sua cessione, mentre il fantasista vorrebbe rimanere a tutti i costi. Le ‘Merengues’ avrebbero, quindi, messo Isco alla porta.

Il trequartista spagnolo piace da molto tempo a Marotta e Paratici che, quindi, potrebbero contenderselo fra Inter e Juventus. Adesso Isco potrebbe muoversi sul serio e, anche se la richiesta iniziale è molto alta, si può cercare di trattare con il Real Madrid. La valutazione delle ‘Merengues’ è di 60 milioni di euro per Isco, ma il club potrebbe essere disposto ad uno sconto pur di liberarsi di un giocatore che non rientra più nel progetto.

Il Real Madrid sembra aver messo alla porta Isco, Juventus ed Inter potrebbero fare un tentativo: la richiesta iniziale, però, è da 60 milioni di euro.

