Calciomercato, rispunta Lacazette | Dalla Spagna: Juve in pole!

Torna di moda il nome di Lacazette per la Juventus, che è bloccata sul fronte attaccante a causa dei problemi burocratici per l’arrivo di Suarez

Il calciomercato va avanti e la Juventus lavora per provare a rinforzare con acquisti mirati la rosa che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto ma ha comunque deluso nelle altre tre competizioni, perdendo due finale e uscendo agli ottavi di Champions League contro il Lione.

L’arrivo di Andrea Pirlo potrebbe svoltare la situazione ma è necessario anche migliorare alcuni reparti che hanno dimostrato di essere carenti di qualità negli ultimi mesi. Anche in attacco ci saranno delle modifiche visto che è ormai a un passo l’addio di Gonzalo Higuain attraverso la risoluzione.

Calciomercato Juventus, bianconeri in pole per Lacazette

Il nome più caldo per quanto riguarda l’attacco è sicuramente quello di Luis Suarez, con il quale si tratta e si discute da ormai più di una settimana ma ci sono da risolvere delle questioni burocratiche che non dipendono né dal calciatore e né da Juventus e Barcellona.

Per questo i bianconeri pensano anche ad altre ipotesi e dalla Spagna rilanciano Alexandre Lacazette. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il francese lascerà l’Arsenal e vorrebbe trasferirsi a Torino per avere più possibilità di vincere dei titoli. La ‘Vecchia Signora’ sarebbe addirittura in pole per l’acquisto del classe 1991.

Su di lui in ogni caso continua ad esserci l’interesse di Lione e Atletico Madrid che potrebbero tentare l’assalto per battere i bianconeri.

