Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Duello clamoroso per Suarez

La Juventus non molla la presa per l’attaccante Luis Suarez, ma sul giocatore del Barcellona ci sarebbe una nuova pretendente dalla Spagna

Con l’ormai imminente addio di Gonzalo Higuain, la Juventus sarebbe sempre pronta a chiudere per un micidiale goleador come Luis Suarez. Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati, ma sull’attaccante uruguaiano ci sarebbe una nuova pretendente per l’attaccante del Barcellona, che potrebbe anche dire addio al club blaugrana.

Calciomercato Juventus, Real Madrid in pressing su Suarez

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Real Madrid avrebbe messo nel mirino lo stesso Suarez per rinforzare il reparto offensivo con la stella uruguaiana. Una nuova pretendente per il giocatore del Barcellona, che sarebbe sempre nel mirino della Juventus.

Inoltre, il presidente Florentino Perez avrebbe messo nel mirino anche Edinson Cavani, che si è liberato da diversi mesi a parametro zero dal PSG. Tante le compagini sulle sue tracce, ma per ora non sarebbe ancora arrivata la sua scelta definitiva.

Settimane davvero intense e frenetiche per conoscere il futuro dei due attaccanti uruguaiani, nativi entrambi della città di Salto. La Juventus resta sempre in allerta per l’assalto definitivo.

