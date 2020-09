Calciomercato Milan, ostacolo dalla Francia | Offerta per l’obiettivo

Milan, Florentino Luis resta un’idea per il centrocampo: attenzione però al Monaco, che ha formulato un’offerta ufficiale al Benfica

Tiemoue Bakayoko resta il primo obiettivo per il mercato del Milan. Il club rossonero è a caccia di un nuovo rinforzo in mezzo al campo dopo l’acquisto di Sandro Tonali. Riportare in rossonero il centrocampista francese è il primo piano di Maldini e della dirigenza, ma il club valuta delle alternative.

Calciomercato Milan, offerta Monaco per Florentino

Alternative che in questo caso portano a Boubakary Soumare del Lille e al coetaneo (entrambi classe 1999) Florentino Luis del Benfica. Il portoghese, già cercato dal Milan lo scorso gennaio, sembra essere in uscita dal club lusitano, ma su di lui c’è il forte interesse di Fulham e Monaco.

Il Benfica ha rifiutato recentemente un’offerta di prestito con diritto di riscatto da parte dei ‘Cottagers’ e ne ha nel frattempo ricevuta un’altra dal Principato. Secondo il portoghese ‘Record’, il Monaco avrebbe formulato una proposta di prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e riscatto fissato a 30 milioni.

Resterà da capire quella che sarà la risposta del club di Lisbona. Se dovesse arrivare l’ok, il Milan dovrebbe rinunciare ad uno dei propri obiettivi per la mediana.

