Calciomercato Milan, futuro Fofana | Dalla Francia: super offerta al Saint-Etienne

Wesley Fofana resta sul taccuino del Milan. Rossoneri in pole insieme a Lipsia e Leicester: dalla Francia si parla di una super offerta al Saint-Etienne

Il centrale difensivo non sembra rappresentare una priorità in casa Milan, ma il club rossonero è a caccia della giusta occasione. Tra i nomi sondati con più attenzione c’è quello di Wesley Fofana, giovanissimo difensore del Saint Etienne. Centrale classe 1999, Fofana fa da tempo gola ai rossoneri, ma il giocatore piace ad altri club, in particolare Lipsia e Leicester.

Calciomercato Milan, offerta per Fofana

Dalla Francia sottolineano come il Milan sia tra le società più vigili sul giocatore che il Saint Etienne, anche per motivi economici, starebbe pensando di cedere. ‘Les Verts’ avrebbero rifiutato una proposta da 25 milioni di euro da parte del Leicester, ma ora una nuova offerta sarebbe arrivata sul tavolo della dirigenza transalpina.

Secondo il giornalista francese Manu Lonjon, al club francese avrebbe ricevuto una proposta davvero allettante, tanto da “far tremare” la dirigenza. Il club sarebbe intenzionato valutarla con estrema attenzione, ma ancora non si sa chi abbia formulato questa proposta. Di certo gli indizi portano proprio ad una delle tre società maggiormente interessate e quindi anche al Milan.

Possibile che Maldini, complice le assenze nel settore difensivo e le prove fino ad ora non troppo convincenti di Duarte, abbia deciso di affondare il colpo per il giovanissimo transalpino, in modo da poter dare a Pioli una valida alternativa ai titolari.

