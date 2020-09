Calciomercato, big a rischio beffa | Lascia la Serie A!

Il futuro di Jeremie Boga potrebbe non essere in Italia. L’esterno offensivo del Sassuolo è seguito da tanti club italiani, ma non è escluso un suo trasferimento all’estero.

Negli ultimi mesi tante squadre italiane si sono interessate a Jeremie Boga. In particolare il Napoli, alla ricerca di un sostituto di José Maria Callejon, che ha lasciato il club partenopeo a parametro zero durante quest’estate. Ma non solo. Boga è stato anche accostato a Inter e Atalanta. Insomma, l’ivoriano è stato uno degli elementi più positivi della Serie A ed è chiaro che tanti club abbiano messo gli occhi su di lui. In particolare dalla Francia e soprattutto dalla Germania.

Calciomercato, Boga lascia la Serie A

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com‘, su Jeremie Boga la squadra in pole position è il Bayer Leverkusen. Le aspirine hanno ceduto Kai Havertz al Chelsea e sono alla ricerca di un suo sostituto. Il Sassuolo chiede 35 milioni di euro, ovvero quanto offerto dal Napoli, ma i neroverdi non vorrebbero cederlo in Italia. Dunque, il Leverkusen a breve potrebbe avanzare l’offensiva per assicurarsi Boga.

Sull’esterno c’è forte anche il Rennes, che ha però offerto 15 milioni di euro più 5 di bonus.

