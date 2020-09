Calciomercato Inter, Conte esulta | Via libera grazie ad Eriksen

Conte in pressing per il pupillo Kante. L’Inter può sacrificare Eriksen nella trattativa col Chelsea

L’Inter ha le mani su Arturo Vidal, che nelle prossime ore è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha esaudito il desiderio di Antonio Conte, che già a gennaio aveva richiesto con forza l’arrivo del cileno ex Juventus, di ritorno in Italia dopo cinque anni.

Calciomercato Inter, Eriksen chiave per Kante

Vidal però potrebbe non essere il solo rinforzo per il centrocampo dell’Inter. Conte chiede un altro sforzo a Marotta e ha scritto a chiare lettere il nome di N’Golo Kante nella lista dei desideri da qui a fine mercato. Il francese campione del mondo non è più incedibile per il Chelsea di Lampard, con i ‘Blues’ che per un assegno da 60 milioni di euro potrebbero dare il via libera alla cessione dell’ex Leicester. Somma fuori portata al momento per il club di Suning, con la dirigenza di Viale della Liberazione che può pensare di sacrificare Eriksen all’altare della trattativa per arrivare a Kante. Il danese ha deluso finora nella sua esperienza a Milano e rischia di continuare ad essere una riserva di lusso nello scacchiere di Conte.

L’Inter perciò potrebbe proporre al Chelsea uno scambio tra i due centrocampisti, con il profilo di Eriksen che ben si sposerebbe al contrario con i dettami tattici di Lampard. Conte continuerà a spingere per il colpo Kante, con Eriksen che può essere la chiave di volta per avere il sì del Chelsea.

G.M.